BM'den liderlere kritik çağrı: Dünya daha fazla savaşı kaldıramaz

Orta Doğu ve Akdeniz hattındaki kritik ziyaretlerin ardından açıklama yapan Antonio Guterres, küresel güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı barış diplomasisi çağrısı yaptı. Silahların acilen susması gerektiğini dile getiren BM Genel Sekreteri, mevcut krizlerin ancak masada çözülebileceğine dikkat çekti. Bölgesel liderlerle yapılan görüşmelerin ardından gelen bu sert çıkış, cephe hatlarındaki gerilimi düşürmeyi amaçlıyor.

Diplomatik temaslar barış arayışıyla sürdü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç ülkeyi kapsayan yoğun mekik diplomasisi boyunca sahadaki askeri tırmanışın sivil nüfus üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Guterres; Suriye'deki insani krizin boyutlarını, Ürdün'ün istikrarı koruma çabalarını ve Kıbrıs merkezli siyasi dengeleri mevkidaşlarıyla tek tek masaya yatırdı. Yaptığı ikili değerlendirmelerde Genel Sekreter, krizlerin sınırları aşan yapısı nedeniyle uluslararası toplumun artık daha aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölge liderlerinin kapalı kapılar arkasında kendisine sunduğu güncel raporlar, mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Diplomasi masasına dönülmesi şart

Siyasi aktörlerle gerçekleştirdiği zirvelerde Antonio Guterres, ateşkes süreçlerinin kalıcı hale getirilmesi amacıyla somut adımların ivedilikle atılmasını bizzat talep etti. Genel Sekreter, cephelerin daha da genişlemesi ihtimalinin küresel ekonomik ağları ve Akdeniz'deki lojistik hatları doğrudan felç edebileceği uyarısını en üst perdeden dillendirdi. Güvenlik koridorlarının korunması ve insani yardımların muhtaç coğrafyalara kesintisiz ulaştırılması için tarafların uzlaşmaktan başka bir seçeneği kalmadığını muhataplarına iletti.

Küresel istikrar tehlikeye giriyor

Gerilim hatlarındaki kırılganlığın dünya genelinde geri dönülemez sosyo-ekonomik sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Antonio Guterres, tüm aktörleri sorumlu davranmaya çağırdı. Genel Sekreter'in ağustos ayında yoğunlaşan bu temas trafiği, uluslararası hukukun işletilmesi ve sınır güvenliğinin yeniden tahsis edilmesi açısından çok kritik bir dönemece işaret ediyor. Silahlı çatışmaların tamamen bitirilerek barışçıl yöntemlerin devreye sokulmasını isteyen Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne de bu doğrultuda kapsamlı bir rapor sunmaya hazırlanıyor. Uluslararası baskının artırılması amacıyla diplomatik çevreleri harekete geçiren Genel Sekreter, büyük güçlerin tarafsız bir duruş sergilemesi durumunda kalıcı barışın zemin bulabileceğine inanıyor. Bu kapsamda üye ülkelerin savunma bakanlıklarıyla doğrudan iletişim hatları kurulması kararlaştırılırken, ateşkesin denetlenmesi için yeni bir gözlemci misyonunun kurulması fikri de ilk kez yüksek sesle dillendirildi. Sahadaki askeri unsurların güvenli bölgelere geri çekilmesi için yürütülen bu operasyonel planlama, kriz coğrafyasında diplomatik çabaların son şansı olarak değerlendiriliyor.