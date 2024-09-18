BM'den Lübnan açıklaması: Çağrı cihazlarının patlatılması şok edici
Lübnan ve Suriye'de çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 800 kişi de yaralandı. Olayla ilgili BM'den yapılan açıklamada, "BM Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez." denildi.
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ve Suriye'de meydana gelen patlamalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez." denildi.
Çağrı cihazlarının patlatılması
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.