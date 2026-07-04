BM’den Nijerya için acil çağrı: 17 milyondan fazla insan açlık tehdidi altında

Birleşmiş Milletler verilerine göre Nijerya, tarihinin en büyük gıda güvensizliği krizlerinden birini yaşıyor. Çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insanın yanı sıra, uluslararası kuruluşların bütçelerindeki kısıntılar da gıda dağıtım operasyonlarını durma noktasına getirdi. Dünya Gıda Programı, 17 milyondan fazla insanın hayatını doğrudan etkileyen bu duruma karşı küresel toplumu acil kaynak sağlamaya çağırıyor.

Çatışmalar ve zorunlu göç üretimi sekteye uğrattı

Ülkenin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırıları, tarımsal faaliyetleri durma noktasına getirdi. Topraklarını terk ederek güvenli alanlara sığınan yüz binlerce çiftçi, üretim zincirinden koparken yerel pazarlardaki gıda fiyatlarının da rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. Güvenlik koridorlarının kapanması, temel ihtiyaç malzemelerinin muhtaç durumdaki sivil halka ulaştırılmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Finansman yetersizliği insani yardımları vurdu

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik durgunluk ve diğer bölgelerdeki krizler, Nijerya'ya yönelik uluslararası bağış bütçelerinin daralmasına yol açtı. Dünya Gıda Programı, elindeki kaynakların tükenmek üzere olduğunu ve mevcut fonlama seviyeleriyle kamplardaki insanlara düzenli rasyon sağlamanın imkansız hale geldiğini belirtiyor. Gerekli mali destek kısa sürede organize edilemezse, beslenme yetersizliğine bağlı can kayıplarının hızla artacağı vurgulanıyor.