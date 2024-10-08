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BM'den Nijerya'ya sel yardımı: 1,8 milyon dolar onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), Nijerya'daki selden etkilenenlere destek amacıyla 1,8 milyon dolarlık yardım sağlamayı onayladığı açıklandı.

Haber Merkezi
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BM'den Nijerya'ya sel yardımı: 1,8 milyon dolar onaylandı
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IOM Nijerya Misyon Şefi Paola Pace, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan sel felaketlerinin birçok kişiyi etkilediğini vurguladı.

IOM'nin Nijerya'daki sel mağdurlarını desteklemek için 1,8 milyon dolar yardıma onay verdiğini belirten Pace, "Önceliğimiz, selden etkilenenlere acil yardım ve destek sağlanarak temel hizmetlere ve yaşamlarını yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerinin temin edilmesidir." ifadesini kullandı.

180 binden fazla kişi yararlanacak

Pace, Borno, Benue, Adamawa ve Yobe eyaletlerindeki 180 binden fazla kişinin BM desteğinden faydalanacağını kaydetti.

Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, 1,2 milyondan fazla kişi etkilemişti.

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