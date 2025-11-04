  1. Ekonomim
BM’den Sudan uyarısı: Sivillere yönelik şiddet sürüyor

BM, Darfur’un en büyük kenti Faşir’in HDK’nın kontrolüne geçmesinin ardından, kadınlar ve çocuklar da dahil sivillere yönelik şiddet olaylarının sürdüğü uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Darfur'da şiddet tırmanıyor

Haq, Sudan'ın Faşir kenti ve çevresinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillere yönelik şiddet olaylarının devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Kentte infazların ve cinsel şiddetin sürdüğüne dair raporlar almaya devam ettiklerini aktaran Haq, sivillerin kentten çıkamadığını ve dış dünya ile iletişim kuramadıklarını söyledi.

Haq, Faşir'de insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere yüzlerce sivilin öldürüldüğü bilgisine ulaştıklarını ifade etti.

İnsani yardımların ulaştırılmasının HDK tarafından engellendiğini kaydeden Haq, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, kentte mahsur kalan insanlara yardımların acil ve engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

26 Ekim'den bu yana yaklaşık 71 bin kişinin Faşir ve çevresinden kaçtığını aktaran Haq, bu kişilerin çoğunun cinayet, kaçırma ve cinsel şiddet olaylarına maruz kaldığını aktardı.

Haq, Sudan için hazırlanan 2025 yılı insani yardım planının yalnızca yüzde 28'inin finanse edildiği, planlanan 4,16 milyar dolarlık yardımın sadece 1,17 milyar dolarının bugüne kadar temin edilebildiğini kaydetti.

