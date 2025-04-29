BM'den terör mağdurları ve yakınlarına destek için girişim!

BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), "Terör Mağdurları Dernekleri Ağı" girişimini başlattığını duyurdu.

Girişim, terör mağdurları ve hayatta kalanların birbirlerine destek olabilecekleri, dayanıklılıklarını artırabilecekleri ve savunucular, eğitmenler ile barış inşa ediciler olarak faaliyet gösterebilecekleri güvenli bir alan sağlamayı hedefliyor.

"Akıl almaz kişisel trajediler karşısında birçok kişi dayanışma ve hoşgörünün güçlü savunucuları haline geldi"

BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, girişim hakkında, "Akıl almaz kişisel trajediler karşısında birçok kişi sesini yükseltmeyi seçerek dayanışma ve hoşgörünün güçlü savunucuları haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkelere destek çağrısında bulunan Voronkov, "Pek çok durumda, mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçları acil olmasına rağmen yeterince desteklenmemektedir. Uluslararası ve ulusal yardımlar hayati önem taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.