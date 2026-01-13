BM’den Ukrayna için 2,3 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

UNOCHA Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya çatışmasının beşinci yılına yaklaşırken insani yardımın öneminin giderek arttığını vurguladı. Laerke, yardım ortaklarının gıda, sağlık hizmetleri, barınma, koruma ve nakit yardımı gibi hayat kurtarıcı desteklerle 2026’da yaklaşık 4,1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

Kış koşulları insani krizi derinleştiriyor

Ukrayna genelinde, ülke içinde yerinden edilenler ve savaşın etkilediği diğer kişilerle birlikte yaklaşık 10,8 milyon kişinin insani desteğe ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Laerke, sert kış koşulları ve elektrik ile ısıtma altyapısındaki aksaklıkların durumu “kriz içinde bir kriz” haline getirdiğini söyledi.

Laerke ayrıca, cephe hatları ve kuzey sınır bölgelerinin yoğun bombardıman altında olduğunu, bu alanlarda sivil altyapının tahrip olması ve temel hizmetlerdeki kesintilerin insani ihtiyaçları en üst seviyeye taşıdığını belirtti. UNOCHA’nın başlattığı “Ukrayna İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı 2026” çerçevesinde yardım ortakları, bu kapsamda 2,3 milyar dolarlık kaynak talep ediyor.