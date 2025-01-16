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BM'den Yemen için 2,5 milyar dolarlık yardım planı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2025 yılına yönelik 2,47 milyar dolar toplamayı hedeflediği bir müdahale planı başlattı.

Haber Merkezi
AA
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BM'den Yemen için 2,5 milyar dolarlık yardım planı
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Birleşmiş Milletler Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, BM’nin, Yemen'deki insani ihtiyaçlar için 2025 yılına yönelik bir müdahale planı başlatarak, acil yardımlar ve korunma hizmetleri sağlamak amacıyla 2,47 milyar dolar toplamayı hedeflediği belirtildi.

On yılı bulan krizin Yemen toplumunu derinden etkilediği ve halkın hala çatışmanın yüküyle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, gayriresmi rakamlara göre 40 milyon nüfusa sahip ülkenin yarısından fazlasının insani yardıma ve korunma hizmetlerine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Yemen'deki en savunmasız ve dezavantajlı grupları oluşturan kadınlar ve kız çocuklarının da en yüksek riskle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada insani yardım çalışanlarının Yemen'de 10,5 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım ulaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

Savaşın etkileri nedeniyle Yemen, dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyor ve BM'ye göre yaklaşık 20 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

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