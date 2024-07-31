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BMGK, Haniye suikastının ardından acil taplanma kararı aldı

BMGK, Haniye suikastının ardından acil toplantı yapacak.

Haber Merkezi
AA
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BMGK, Haniye suikastının ardından acil taplanma kararı aldı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürüldüğü suikastın ardından acil toplanacak. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün gerçekleşeceğini açıkladı.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

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