  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
Takip Et

BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevresinde tırmanan şiddet olaylarından endişe duyduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
Takip Et

BMGK, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir'de gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Suudi Eğitim Hastanesi'ne 24 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 70'den fazla hasta ve hasta yakınının hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, BMGK'nın saldırıyı "şiddetle" kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, BMGK'nın 2736 sayılı kararına atıfta bulunularak HDK'nın Faşir'e yönelik "kuşatmayı durdurması" talebi yinelenerek, kent ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi istendi.

BMGK, Faşir ve Zemzem mülteci kampında insani kriz yaşayan sivillerin durumundan endişeli

Çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlamaları çağrısında bulunan BMGK, Faşir ve Zemzem mülteci kampında insani kriz yaşayan sivillerin durumundan endişe duyduklarını aktardı.

BMGK, taraflara çatışmaların derhal durdurulması ve diyalog yoluyla sürdürülebilir bir çözüm bulunması çağrısında bulunduktan sonra, üye ülkeleri dış müdahalelerden kaçınmaya ve kalıcı barış çabalarını desteklemeye çağırdı.

Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulunduHalep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulunduDünya
ABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldıABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldıDünya
AB ve 8 ülkeden, Myanmar'da askeri yönetimin sivillere yönelik şiddetine kınamaAB ve 8 ülkeden, Myanmar'da askeri yönetimin sivillere yönelik şiddetine kınamaDünya

 

Dünya
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
Refah Sınır Kapısı yaralıların tahliyesi için açıldı
Refah Sınır Kapısı yaralıların tahliyesi için açıldı
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulundu
Halep'in Tel Susin köyündeki çimento fabrikasında teröristlerce kullanılan yeni tünel bulundu
ABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldı
ABD, "Küba ordusu adına hareket eden" şirketleri hedef aldı