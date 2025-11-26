BMGK'dan Libya kararı: 6 ay daha uzatıldı

  1. Ekonomim
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisini 6 ay daha uzattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa ve Yunanistan tarafından hazırlanan karar tasarısını oyladı.

Oylamada 13 BMGK üyesi, Libya'ya yönelik silah ambargosunun ihlaline yönelik şüphe uyandıran gemilerin açık denizlerde denetlenmesi yetkisinin 6 ay daha uzatılmasına "Evet" derken, oylamada Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Kabul edilen karar, BM'ye üye ülkelere, açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphe uyanması durumunda Libya'ya giden veya Libya'dan gelen gemilerin durdurularak denetlenmesi için yetki veriyor.

Söz konusu yetki, en son 2780 sayılı kararla 29 Mayıs'ta yenilenmişti.

BMGK, ilk olarak 2011'de Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı. Daha sonra bu kararı güçlendirmek için, 2016'da, Libya'ya yönelik silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphelere karşı açık denizlerde gemilerin denetlenmesi yetkisi kararı çıkarılmıştı.

