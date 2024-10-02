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BMGK'dan Lübnan ve İsrail için acil toplantı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın talebiyle Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri görüşmek üzere bugün saat 17.00'de acil oturumla toplanacak.

Haber Merkezi
AA
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BMGK'dan Lübnan ve İsrail için acil toplantı kararı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Lübnan veİsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi. Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK acil oturumunun bugün Türkiye saati ile 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.

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