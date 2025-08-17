Bob Ross öldükten sonra parayı buldu!

'Resim Sevinci' adlı televizyon programında 5 dakikada yaptığı resimlerle büyük bir üne kavuşan ressam Bob Ross'un iki tablosu, düzenlenen bir müzayedede tahmini satış fiyatlarının 2-3 katına satıldı ve bu yeni rakamlar sanatçının satış rekorlarını altüst etti.

7 Ağustos'ta sona eren Bonhams' American Art Online satışında ünlü ressamın "Karla Kaplı Tepelerin ve Bulutlu Gökyüzünün Altındaki Göl" tablosu, tahmini satış fiyatının iki katı olan 114 bin 800 dolara (yaklaşık 4 milyon 700 bin TL) satılırken, "Karla Kaplı Dağların ve Berrak Gökyüzünün Altındaki Göl" tablosu ise tahmini satış fiyatının üç katı olan 95 bin 750 dolara (3 milyon 900 bin TL) satıldı.

Fiyatları duysa çok utanırdı

Bob Ross Inc.'in başkanı Joan Kowalski, The Post'a verdiği demeçte, "Bob'un resimlerinin artık altı haneli rakamlara satıldığını öğrendiğinde oldukça utangaç olacağını söyleyebilirim. Aslında bitmiş eserleriyle hiç ilgilenmemişti; Bob, resim yapma süreci ve bunu başkalarıyla paylaşmaya daha çok ilgi duyuyordu" dedi.

Satış rekoru kran her iki tablo da 1990-1991 yıllarına ait. Tablolar, Ross'un 25 Temmuz'da Massachusetts, Dennis'teki Eldred's Müzayede Galerisi'nde "Direk ve tel örgünün arkasındaki karla kaplı ahır ve ağaçlar" adlı başka bir manzara eseri için belirlediği 55 bin dolarlık önceki açık artırma rekorunu tahtından indirdi.

1995 yılında 52 yaşında hayatını kaybeden Ross, PBS'de yayınlanan "Resim Sevinci" adlı programı sunarak tanınmış bir isim haline gelmişti. Barnebys'e göre, sergi için yarattığı resimler Bob Ross Inc.'e ait ve nadiren açık artırmaya çıkıyor. Artnet'e göre, son bir yıl içinde sadece yedi tanesi açık artırmada 30 bin ile 55 bin dolar arasında bir fiyata satın alındı.

TV'de yaptığı ilk tablo 9,5 milyon dolara satışa çıkarılmıştı

Bob Ross’un ABD’nin PBS Televizyonunda 1983’te canlı yayınlanan “Resim Sevinci” programının ilk bölümünde yaptığı tablo 9,85 milyon dolara satışa sunulmuştu.

Programına katılan bir kişi tarafından açık artırmada satın alınan “Ormanda Yürüyüş” adlı yağlı boya tablonun satışa sunulduğu Modern Artifact’in sahibi Ryan Nelson, son yıllarda ressamın tablolarına artan bir talep olduğunu vurgulayarak, “Bob Ross tablolarına yönelik artan talebin arkasındaki itici gücün koleksiyonerler olduğu görülüyor. Nostalji, sosyal medya ve halkın sanatın ardındaki kişiliğe artan ilgisi, onun şu anki popülaritesine katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.