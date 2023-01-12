BoE'den 19 milyar sterlinlik tahvil satışı

BoE, piyasaların dengelenmesi amacıyla 29 Kasım 2022'den bu yana devam eden ve toplam hacmi 19,3 milyar sterlini bulan tahvil satışının sonlandırıldığı bildirildi.

Banka hükümetin bütçe düzenlemeleri kapsamında planladığı adımlar nedeniyle yaşanan gerilimi düşürmek ve piyasaları yeniden düzenlemek amacıyla Ekim 2022'de 80 milyar sterlin hacminde tahvil satışı yapılacağını duyurmuştu.

İngiliz sterlini geçen yılın ekim ayında eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in kamu borç yükünü artıracak vergi indirimlerini açıklamasının ardından dolar karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Eski Başbakan Liz Truss ise bu gelişmeler sonrası kamuoyu baskısına dayanamayarak önce Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmiş, 20 Ekim 2022'de de görevinden istifa etmişti.