Boeing skandalı sürüyor: Astronotlar uzayda mahsur kaldı

Boeing'in Starliner mekiği ve iki NASA astronotunun Dünya'ya dönüşü yine ertelendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihinin yine ertelendiği bildirildi.

Starliner ekibi Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mekiğin itiş takımlarını ve kapak operasyonlarını test etmesinin yanı sıra acil durumlarda kullanılacak kapsülü hazırlamak için tatbikatlar yapacağı kaydedildi.

En erken 22 Haziran

Dünya'ya dönerken gemide beş farklı sızıntı fark edildi. Astronotların 14 Haziran'da geri dönmeleri planlanmıştı ancak Boeing ve NASA sorunları çözmek için uğraşırken Dünya'ya dönüş tarihinin en erken 22 Haziran olarak belirlendi.

Ayrıca ekibin Konuya ilişkin detayların NASA ve Boeing yetkilileri tarafından 18 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısında verileceği aktarıldı.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.