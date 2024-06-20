Boeing uçaklarında ölenlerin yakınları şirkete 24,8 milyar dolar ceza kesilmesini istiyor

Boeing’in 737 MAX uçaklarının 2018 ve 2019 yıllarında Endonezya ve Etiyopya’da düşmesi sonucu meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Adalet Bakanlığı’na başvurarak yetkililerden Amerikalı havayolu şirketine Boeing'e 24.8 milyar dolar ceza kesmelerini ve üç yıl önce iptal edilen bir suçlamayla ilgili olarak şirketin yargılanması için hızla harekete geçmelerini istiyor.

Euronews'in haberine göre ailelerin avukatı ABD Adalet Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, "Boeing'in işlediği suçun ABD tarihindeki en ölümcül kurumsal suç olması nedeniyle" büyük bir para cezası talep ettiklerini söyledi.

Avukat Paul Cassell ayrıca hükümetin 2018 ve 2019'daki kazalar sırasında Boeing'in başında bulunan ve aralarında dönemin CEO'su Dennis Muilenburg'un da bulunduğu yetkililer hakkında dava açması gerektiğini belirtti. Kazalarda toplam 346 kişi hayatını kaybetti.

Havalandıktan 6 dakika sonra çakıldı

İlk kaza Endonezyalı Lion Air tarafından işletilen Boeing 737 Max 8 uçağının Ekim 2018'de Cava Denizi'ne düşmesiyle meydana geldi. İkinci kazada ise Mart 2019'da Etiyopya Havayolları'na ait 737 Max 8 tipi uçak Addis Ababa'dan havalandıktan altı dakika sonra yer çakıldı.

Ailelerin ceza talebi, Adalet Bakanlığı'nın Boeing'e açılacak dolandırıcılık davasının yeniden canlandırıp canlandırmamayı değerlendirdiği sırada geldi. Geçtiğimiz ay savcılar, şirketin Max tipi uçaklarını onaylayanları yanılttığı iddiasıyla firmayı soruşturmadan koruyan 2021 tarihli bir anlaşmayı ihlal ettiğine karar verdi.

Adalet Bakanlığı'nın Teksas'taki federal mahkemeye davayı yeniden canlandırıp canlandırmayacağını bildirmek için 7 Temmuz'a kadar süresi var. Salı günü yapılan Capitol Hill'de yapılan duruşma sırasında Senatör Richard Blumenthal, şirketin yargılanması gerektiğine dair "artan kanıtlar" olduğunu söyledi.

CEO, Senato'da ifade vermişti

Boeing iddialara yanıt vermedi. Şirket daha önce 2021 anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylemişti.

Adalet Bakanlığı, Ocak ayında Alaska Havayolları'nın bir uçuşu sırasında 737 Max uçağının kapı panelinin patlamasının ardından Boeing hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu olay şirkete yönelik incelemelerin artmasına yol açmış ve görevden ayrılan CEO David Calhoun, Senato'nun karşısına ilk kez çıkarak ifade vermiş ve Boeing'in güvenlik sicilini savunmuştu.