Boeing'i finansal darboğaza sokan grev ikinci ayında

Şirketi finansal darboğaza sokan greve son verilmesi için yönetim üzerindeki baskı ise her geçen gün artıyor.

Yüzlerce işçi dün sendika genel merkezindeki ana salonda toplanırken Kongre'de Washington eyaletini temsil eden Demokrat politikacılar, "şirket için yaptıkları temel ve yeri doldurulamaz işin karşılığı olan ücret ve sosyal haklar sağlanması için" hem sendika hem de şirket yönetimine çağrıda bulundu.

Çoğu Washington'da olmak üzere Boeing'in sendikalı yaklaşık 33 bin çalışanı, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde dört yıla yayılan yüzde 40'lık bir ücret artışı talep etti. Grev nedeniyle şirketin en çok satan uçakları, 737 MAX ile geniş gövdeli 767 ve 777 uçakların üretimi 13 Eylül'den bu yana yapılamıyor.

Grev şirketin finansal kaynaklarını zorluyor. Boeing üç yıl içinde 25 milyar dolar kaynak sağlamak için sermaye artırımı ve borçlanma yapacağını açıklarken, bankalardan 10 milyar dolara kredi anlaşmasında bulundu.

Şirket ve sendika grevin uzamasından birbirlerini suçluyorlar. Boeing geçen hafta, arabulucular nezaretinde yapılan görüşmelerden de sonuç alınamamasının ardından dört yıl içinde ücretlerde yüzde 30 artışı içeren son teklifini geri çekmişti.