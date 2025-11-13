Boeing’ten tarihte bir ilk: 346 ölümlü kazada bir yolcunun ailesine 35 milyon dolar tazminat ödeyecek

Chicago’daki federal jüri, Boeing 2019 yılında meydana gelen Ethiopian Airlines 302 sefer sayılı uçak kazasında hayatını kaybeden Shikha Garg’ın ailesine 35 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine karar verdi.

Reuters'a göre taraflar arasında Çarşamba sabahı varılan anlaşmayla, Boeing temyize gitmemeyi kabul etti ve toplam ödenecek miktar faizlerle birlikte 35,85 milyon dolar olarak belirlendi.

Oksijen'in haberine göre bu karar, 2019’daki Etiyopya kazası ve 2018’de Endonezya’da yaşanan Lion Air faciası sonrası açılan onlarca davadan sonuçlanan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

"Tüm kayıplar için derin üzüntü duyuyoruz"

Boeing sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti:

'Bu davaların büyük çoğunluğunu uzlaşmayla çözdük. Ancak ailelerin mahkeme yoluyla tazminat talep etme hakkına saygı duyuyoruz'

Aile avukatları Shanin Specter ve Elizabeth Crawford, kararın Boeing’in hatalı davranışına karşı “kamuya açık bir hesap verme” anlamı taşıdığını vurguladı.

Kazada hayatını kaybeden Shikha Garg, BM'de görev yapıyordu

Kazada hayatını kaybeden Shikha Garg, Birleşmiş Milletler’de çevre uzmanı olarak görev yapıyordu ve 32 yaşındaydı. Uçak, Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Nairobi’ye kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 157 kişinin tamamı yaşamını yitirmişti.

737 MAX felaketinin yankıları

Ailenin açtığı davada, Boeing 737 MAX modelinin kusurlu tasarlandığı ve şirketin uçağın tehlikeleri konusunda yolcuları ve kamuoyunu uyarmadığı iddia edildi.

Söz konusu kaza, 2018 yılında Endonezya’da düşen Lion Air Flight 610 kazasından yalnızca beş ay sonra meydana geldi.

Her iki kazada da otomatik uçuş kontrol sisteminin (MCAS) arızası önemli rol oynamıştı. Boeing davaları uzlaşmayla kapatan bir firma ABD’li uçak üreticisi Boeing, bu iki kazayla bağlantılı açılan sivil davaların yüzde 90’ından fazlasını uzlaşma yoluyla kapattı.

Şirket, tazminatlar, uzlaşmalar ve ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları kapsamında milyarlarca dolar ödediğini daha önce Reuters’a açıklamıştı.

Boeing, 5 Kasım’da Etiyopya kazasında yaşamını yitiren diğer yolcuların aileleriyle ilgili üç davayı daha uzlaşmayla sonuçlandırdı. Bu uzlaşmaların mali şartları kamuoyuna açıklanmadı.