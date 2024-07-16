Boening davasında, aileler bakanlığın anlaşmasına itiraz etti, yargıç itirazları değerlendirecek

Boeing'in Endonezya ve Etiyopya'da, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen kazalarında toplamda 346 yolcu hayatını kaybetmişti. Açılan davaların bir parçası olarak Boeing, 2021 yılında 243.6 milyon dolarlık para cezasını ödemişti. Temmuz 2024'te çıkan karar ile birlikte de Boeing'in suçunu kabul edeceği açıklandı. İki ölümcül 737 MAX kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, Adalet Bakanlığı'nın Boeing ile yaptığı anlaşmaya itiraz etti. ABD'li bir yargıç önümüzdeki günlerde itirazları dinleyecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Teksas'taki ABD Bölge Yargıcı Reed O'Connor, Adalet Bakanlığı'nın itiraf anlaşmasını sunmasının ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarının itirazlarını sunmak için bir hafta hafta verdi. Ardından hükümet ve Boeing'in yanıt vermek için de iki hafta süresi olacak. Sonrasında ailelere tekrar beş günlük süre tanınacak.

Reuters'ın haberine göre geçtiğimiz hafta, mağdurların yakınlarının bir kısmını temsil eden Kreindler & Kreindler LLP avukatı Erin Applebaum, anlaşmanın bir hafif uyarı olduğuna dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı, Mayıs ayında uçak üreticisinin 2021 ertelenmiş kovuşturma anlaşmasını ihlal ettiğini söylemişti.

O'Connor daha önce Boeing'i eleştirerek 2023'te şöyle demişti:

"Boeing'in suçu, ABD tarihindeki en ölümcül kurumsal suç olarak kabul edilebilir."

Adalet Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Boeing'in uyumluluk yükümlülüklerinin ve bağımsız uyumluluk gözlemcisinin ilgili şartlarını ayrıntılı olarak açıklayan bir belge sunacak.