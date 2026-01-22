Boğulan kediler için 100 bin Euroluk kanal projesi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da belediye, şehirle özdeşleşen kanallarda yaşanan boğulma vakalarına karşı bir önlem almaya hazırlanıyor.

Le Parisien’in haberine göre, Amsterdam’da belediye, kent merkezindeki kanallar boyunca kedilerin ve küçük hayvanların sudan güvenli şekilde çıkabilmesi için özel merdivenler kurulması projesini belediye meclisinde kabul etti.

6 ayda 19 kedi boğuldu

Belediyeye bağlı Amsterdam Hayvan Ambulansı’nın verilerine göre, son altı ayda kent genelindeki kanallarda 19 kedi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, bu vakaların büyük bölümünün hayvanların korku veya panik anında suya düşmesi sonucu yaşandığını belirtiyor.

Kedilerin yüzme yetisine sahip olmasına rağmen, ıslanan tüylerinin ağırlaşması nedeniyle kısa sürede yoruldukları ve sudan çıkacak uygun bir nokta bulamadıklarında hayati riskle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor.

Bu kapsamda kurulacak merdivenlerin yerleri, boğulma vakalarının yoğunlaştığı bölgeler dikkate alınarak haritalandırıldı.

100 bin Euro kaynak

Proje, belediyenin “yaban hayatı çıkış noktaları” başlığı altında yürüttüğü daha geniş bir güvenlik ve çevre politikası çerçevesinde hayata geçirilecek. Uygulamanın yalnızca kedilerle sınırlı kalmayacağı, kirpi ve benzeri küçük hayvanlar için de hayati bir çıkış imkânı sunacağı belirtiliyor.

Proje için belediye bütçesinden 100 bin Euro kaynak ayrıldı. Finansmanın, Hayvanlar Partisi’nin girişimiyle oluşturulan özel bir fondan sağlandığı açıklandı.

Parti temsilcileri, şehir planlamasında hayvan refahının da temel bir kriter olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

10 yılda 142 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Amsterdam’daki boğulma riski yalnızca hayvanlarla sınırlı değil. Resmi kayıtlara göre 2014-2024 yılları arasında şehirde 142 kişi kanallarda hayatını kaybetti.

Uzmanlar, hayvanlar için atılan bu adımın, kanal güvenliğine yönelik daha kapsamlı önlemler için de farkındalık yaratabileceğine dikkat çekiyor.