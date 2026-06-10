BOJ Başkanı Kazuo Ueda hastaneye kaldırıldı
Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) yapılan açıklamaya göre, Başkan Kazuo Ueda hastaneye kaldırıldı. Ueda'nın önümüzdeki hafta yapılacak politika toplantısına katılamayacağı tahmin ediliyor.
Japonya Merkez Bankası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan şu anda karaciğer kisti enfeksiyonunun tedavisi için hastanede yatıyor. Hastanede kalış süresinin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor” denildi.
Banka, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun başkan vekilliği görevini üstleneceğini, bir diğer başkan yardımcısı Shinichi Uchida'nın ise toplantı sonrası basın toplantısını yöneteceğini belirtti.