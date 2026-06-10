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BOJ Başkanı Kazuo Ueda hastaneye kaldırıldı

Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) yapılan açıklamaya göre, Başkan Kazuo Ueda hastaneye kaldırıldı. Ueda'nın önümüzdeki hafta yapılacak politika toplantısına katılamayacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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BOJ Başkanı Kazuo Ueda hastaneye kaldırıldı
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Japonya Merkez Bankası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan şu anda karaciğer kisti enfeksiyonunun tedavisi için hastanede yatıyor. Hastanede kalış süresinin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor” denildi.

Banka, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun başkan vekilliği görevini üstleneceğini, bir diğer başkan yardımcısı Shinichi Uchida'nın ise toplantı sonrası basın toplantısını yöneteceğini belirtti.

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