Boko Haram terörü Nijerya'da 35 binden fazla can aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Adamawa Ofisi Başkanı Elsie Mills-Tetty, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde devam eden Boko Haram saldırılarının ülkeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Mills-Tetty, terör saldırıları başladığı 2009'dan bu yana 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu süre zarfından binlerce kişinin de kaçırıldığını ifade eden Mills-Tetty, bu eylemlerin Borno, Adamawa, Yobe ve genel olarak Nijerya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına etkisinin asla göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Mills-Tetty, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de insan haklarına ilişkin şikayetleri soruşturduğunu ve mağdurlara tazminat arayışlarında yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram 2009'dan beri kitlesel şiddet eylemleri gerçekleştirmeye başladı.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.