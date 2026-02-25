Bölgesel bir yapıdan küresel tehdide... IŞİD-Horasan örgütü nedir, Türkiye'de aktif mi?

Gören'in IŞİD-H bünyesinde yönetici olduğu, Afganistan-Pakistan alanındaki örgüt kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiği öne sürüldü.

Yalova saldırısıyla ilgili IŞİD-H iddiaları

IŞİD-H'yi Türkiye'de gündeme getiren son olay ise 29 Aralık 2025'te Yalova'da yaşanan çatışma oldu.

IŞİD'e yönelik bir operasyon kapsamında yapılan ev baskınında yaşanan olayda üç polis hayatını kaybetti. Altı şüpheli öldürüldü.

BBC Monitoring'in aktardığına göre IŞİD, bir açıklama yayımlayark olayda "askerlerinin" yer aldığını iddia etti.

Bunun Santa Maria Kilisesi saldırısından beri IŞİD'in Türkiye'deki varlığı hakkında yaptığı ilk resmi açıklama olduğu belirtiliyor.

Çatışmada öldürülen bazı şüphelilerin, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında yürütülen IŞİD'le ilgili bir soruşturma kapsamında bir süre tutuklu yargılandığı ortaya çıktı.

Aynı soruşturma kapsamında 2025'te hazırlanan ve BBC Türkçe'nin incelediği iddianamede yer alan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın bir yazısında bu şüphelilerin, IŞİD-H'ye katılmak üzere önümüzdeki süreçte Türkiye'den ayrılma arayışında olabilecekleri belirtiliyordu.

Yargı makamlarına göre Türkiye'de IŞİD-H

Son yıllarda Türkiye'de, IŞİD-H'nin ele alındığı, farklı kentlerde çeşitli soruşturmalar yürütüldü.

Bu soruşturmalar örgütün Türkiye'deki varlığına ilişkin önemli bilgi ve iddialar içeriyor.

Yalova merkezli bir soruşturmanın iddianamesinde tüm şüphelilerin Türk vatandaşı olması dikkat çekiyor.

Soruşturmada Yalova'da yaşayan bazı şüphelilerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığı, bu kişilerin IŞİD-H'ye katıldığının değerlendirildiği belirtiliyor.

Bir şüphelinin IŞİD-H'ye katılmak üzere Pakistan'a gitmek üzereyken havaalanında gözaltına alındığı, bazı şüphelilerin Pakistan'a gitmeden önce Türkiye'de eylem planladıkları da kaydediliyor.