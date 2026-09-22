Bölgesel dengeleri değiştirecek denizaltı kararı: İsrail Türkiye'yi gerekçe gösterdi

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İsrail güvenlik yetkilileri ve donanma komutanlığı, Doğu Akdeniz bölgesinde değişen askeri dengeleri değerlendirmeye aldı. Yapılan stratejik analizlerde, Türkiye’nin deniz kuvvetlerine yaptığı yatırımlar ve artan denizaltı kapasitesi temel gerekçe gösterilerek İsrail Deniz Kuvvetleri'nin envanterinin güçlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Donanma envanterinde sayı artışı planlanıyor

Hazırlanan askeri raporlar doğrultusunda, İsrail'in mevcut denizaltı filosunun sekiz adet gelişmiş denizaltıya çıkarılması önerildi. Stratejik caydırıcılığı artırma amacı taşıyan bu hamleyle birlikte, Doğu Akdeniz'deki enerji nakil hatları ve deniz yetki alanlarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bölgesel rekabet ve donanma yatırımları

Bölge ülkelerinin son dönemde deniz kuvvetlerini modernize etme adımları, Akdeniz genelindeki askeri hareketliliği artırıyor. İsrail'in denizaltı filosunu genişletme planının onaylanması durumunda, yeni gemilerin tedarik ve donatım süreçlerinin önümüzdeki yıllara yayılan bir takvimle hayata geçirilmesi bekleniyor.