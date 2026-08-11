Bölgesel gerilimin merkezindeki Lübnan yeni bir askeri kırılmayı aşabilir mi?

Siyasi boşluk ve finansal krizle boğuşan Lübnan, Orta Doğu'daki askeri denklemin tam merkezinde yer alıyor. Güney sınırlarındaki karşılıklı hamleler geniş çaplı bir savaş senaryosunu canlı tutarken, Beyrut'taki kabine krizi yönetecek geniş yetkilerden ve anayasal güçten yoksun durumda. Uluslararası arabuluculuk çabalarının sahada karşılık bulamaması, Lübnan'ı sınır güvenliği ve iç toplumsal denge açısından tamamen belirsiz bir geleceğe sürüklüyor.

Siyasi boşluk ve karar mekanizmalarındaki felç

Lübnan'ın herhangi bir bölgesel krize karşı ortak bir ulusal strateji geliştirememesinin arkasında, yıllardır çözülemeyen cumhurbaşkanlığı seçimi krizi ve anayasal tıkanıklık yatıyor. Ülkedeki mezhepsel kota sistemine dayalı siyasi yapı, farklı blokların uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle merkezi hükümeti işlevsiz bir konuma getirdi. Cumhurbaşkanlığı makamının boş kalması ve mevcut kabinenin sınırlı yetkilere sahip bir geçici yönetim olarak kalması, devletin resmi kurumlarını zayıflatıyor. Bu otorite boşluğu, sınır hattındaki askeri ve stratejik kararların devlet tekelinden çıkarak tamamen bağımsız aktörlerin ve bölgesel ittifakların eline geçmesine zemin hazırlıyor. Dolayısıyla Beyrut, resmi olarak tarafı olmadığı askeri gerilimlerin doğrudan faturasını ödeyen bir coğrafyaya dönüşüyor.

Güney sınırındaki yıpratma savaşı ve egemenlik ikilemi

Ülkenin güney sınırında yaşanan askeri hareketlilik, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını doğrudan tehdit eden çok boyutlu bir yıpratma savaşına evrildi. Sınır hattında konuşlu silahlı unsurlar ile karşı güçler arasındaki angajman kuralları, her geçen gün daha geniş bir coğrafi alanı kapsayacak ve sivil altyapıyı hedef alacak şekilde esniyor. Tarım arazilerinin insansız hava araçları, beyaz fosfor bombası iddiaları ve ağır topçu atışlarıyla vurulması, güney bölgelerde yaşayan on binlerce sivilin ülkenin kuzeyine doğru göç etmesine neden olarak geri dönülmesi zor bir toplumsal ve insani krizi tetikledi. Beyrut yönetimi, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararını uygulama çağrısı yapsa da resmi ordunun sınırda tam denetim sağlayacak lojistik, finansal ve siyasi kapasiteden yoksun olması diplomatik tezleri zayıflatıyor. Sınırın iki tarafında her an tırmanma eğilimi gösteren misilleme döngüsü, diplomasi kanallarını tamamen tıkayarak tam kapsamlı bir hava ve kara operasyonu ihtimalini küresel aktörlerin masasında kalıcı bir tehdit unsuru olarak tutuyor.

Ekonomik çöküşün gölgesinde savunma kapasitesi

Yaşanan bu ağır güvenlik krizine, modern tarihin en büyük finansal çöküşlerinden birini yaşayan Lübnan ekonomisi eşlik ediyor. Ulusal para biriminin değerini tamamen yitirmesi, altyapının çökmesi ve kronik elektrik ile yakıt kıtlığı, olası bir savaş durumunda ülkenin insani ve lojistik olarak direnme kapasitesini sıfırlamış durumda. Devlet hastanelerinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acil durum senaryolarına yanıt veremeyecek olması, toplumsal huzursuzluğu ve panik havasını daha da körüklüyor. Sonuç olarak, Lübnan iç sivil dengeleri korumak ile sınır hatlarındaki askeri dayatmalara göğüs germek arasında tam bir varoluşsal çıkmaza sıkışmış görünüyor.