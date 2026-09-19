Bolivya'da kritik oylama tamamlandı: 1,9 milyar dolarlık IMF anlaşması senatodan geçti

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Bolivya Senatosu, cuma günü gerçekleştirdiği oturumda ülkenin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 1,9 milyar dolar değerinde finansman sağlamasına imkân tanıyan kritik anlaşmayı onayladı. Ülkenin temsilciler meclisi niteliğindeki alt meclis tarafından perşembe günü kabul edilen metin, Senatodan da geçerek yasalaşma sürecini tamamladı.

Ekonomik darboğaz ve azalan döviz rezervleri

Karar, Başkan Rodrigo Paz yönetimindeki ülkede tırmanan döviz kıtlığı ve kötüleşen mali tablonun ardından geldi. Uluslararası rezervlerin erimesiyle birlikte derinleşen ekonomik kırılganlığı hafifletmeyi amaçlayan kredi paketi, IMF’nin Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 36 aya yayılan bir program çerçevesinde yürütülecek.

Uluslararası kuruluşlardan dev destek paketi

Senatonun onayladığı IMF anlaşması, diğer küresel finans kurumlarının da desteğini tetikleyecek bir kilit işlevi görecek. Program sayesinde Dünya Bankası, Amerika Kıtası Kalkınma Bankası ve diğer uluslararası ortakların sağlayacağı katkılarla birlikte ülkeye aktarılacak toplam kaynağın 5 milyar doları aşması hedefleniyor.