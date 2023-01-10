Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Michelle Bolsonaro, paylaşımında "Sevgili dostlar, eşim Jair Bolsonaro'nun 2018'de maruz kaldığı bıçak yarasının yol açtığı karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altında olduğunu size bildirmek isterim. Sağlığı ve Brezilya için dua ediyoruz. Tanrı bizi korusun." ifadesini kullandı.

Sevenlerine teşekkür etti

Bolsonaro, Twitter hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşarak sevenlerine teşekkür mesajı yayımladı.

Paylaşımında, 2018 yılında bıçaklı saldırıya uğradığına işaret eden Bolsonaro, "Bıçaklandıktan sonra 5 ameliyat geçirdim. Sonuncusundan bu yana bazı ağrılarım vardı, bu da beni başka tıbbi prosedürlere yönlendirdi. Çabuk iyileşmem yönünde gelen dualara ve mesajlara minnettarım." ifadesini kullandı.

Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'nin Florida eyaletinden ne zaman ülkesine döneceğine ilişkin detay vermedi.