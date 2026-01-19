  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bomba notu panik yarattı: Hindistan'da yolcu uçağı acil iniş yaptı
Takip Et

Bomba notu panik yarattı: Hindistan'da yolcu uçağı acil iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Batı Bengal eyaletindeki Bagdogra kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, uçakta kağıt mendile yazılmış bomba notu bulunması üzerine Lucknow Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bomba notu panik yarattı: Hindistan'da yolcu uçağı acil iniş yaptı
Temsili
Takip Et

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi-Bagdogra seferini yapan ve 237 yolcu ile mürettebatı taşıyan 6E-6650 sefer sayılı IndiGo uçağı, alınan güvenlik bildiriminin ardından Lucknow Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın yerel saatle 09.17'de iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, havalimanına bomba imha ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerin ardından bombaya rastlanmadığının açıklanması üzerine uçak, saat 16.40'ta Lucknow'dan Bagdogra'ya doğru yeniden havalandı.

Lucknow Emniyet Müdürlüğü, bomba tehdidinin uçağın tuvaletinde bulunan ve kağıt mendile "uçakta bomba olduğu" yazılan bir nottan kaynaklandığını bildirdi.

İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıİspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıDünya
Çin'de doğum oranı 77 yıldan bu yana en düşük seviyeye gerilediÇin'de doğum oranı 77 yıldan bu yana en düşük seviyeye gerilediDünya
En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...En ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte 2 milyon TL altındaki sıfır arabalar...Otomotiv
En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...Ekonomi

 