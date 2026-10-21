Bombaların anası-babası gerginliğinde İran'dan son nokta: Nükleer faaliyetlerimizi durduramaz

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ABD Başkanı Trump'ın Newsmax televizyonuna verdiği röportajda, "Bombaların anası" sözleri ile başlattı tartışma giderek büyüdü.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ABD'nin "bombaların anası" olarak bilinen bombayı kullanabileceğini ancak bunun İran'ın nükleer sanayi faaliyetlerini durdurmayacağını söyledi.

İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına konuşan Muhibbi, ABD ve İsrail'in ülkesine yeniden saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, ABD'nin "bombaların anası" olarak bilinen bombayı kullanabileceğini ancak bunun İran'ı teslim olmaya zorlamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağını ifade etti.

Söz konusu bombanın kullanılmasının İran'ın nükleer sanayi faaliyetlerini durduramayacağını belirten Sözcü Muhibbi, ABD'nin bu saldırıyla İran'ın füze menzilini kısaltma hedeflerine de ulaşamayacağını dile getirdi.

Olası yeni bir savaşın dünya ekonomisini zor durumda bırakacağını savunan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Muhibbi, "Hürmüz Boğazı, ABD'yi ekonomik ve siyasi açıdan köşeye sıkıştırdı. Trump, Temsilciler Meclisini yüzde 100 kaybetti. Ayrıca vurulan petrol tankerlerinin sayısı arttı. ABD, yaklaşan seçimler öncesinde enerji arzını sağladığını ve petrol fiyatlarını düşürdüğünü göstermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi'nden günlük 5 milyon ton kimyasal gübre ihraç edildiğini belirten Muhibi, bunun yokluğunun ise tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhibbi, dünya alüminyumunun yüzde 10'unun Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, çip üretiminde ihtiyaç duyulan malzemelerin büyük bölümünün ise Suudi Arabistan'dan dünyaya ihraç edildiğini kaydetti.

"Bombaların Anası" (Mother of All Bombs) nedir?

MOAB kısaltması kullanılan bomba Massive Ordnance Air Blast yani Ağır Mühimmat Hava İnfilakı olarak isimlendiriliyor. Bombanın kısaltmalarının baş harfleri nedeni ile yapılan kelime oyunuyla bomba, "Mother of All Bombs" (Bombaların Anası) olarak biliniyor.

Nükleer olmayan (konvansiyonel) en güçlü bomba olarak bilinen Bombaların Anası (Mother of All Bombs) yaklaşık 9,8 ton (21.600 pound) ağırlığında.

Uydu/GPS güdümlü Bombaların Anası devasa boyutları nedeniyle standart savaş uçaklarıyla taşınamıyor ve C-130 tipi kargo uçaklarının arkasından paraşüt yardımıyla fırlatılıyor.

Tasarım amacı ise yer üstündeki geniş alanları, sığınak ve mağara tünel komplekslerini yok etmek.