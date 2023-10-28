Bombardımanlar devam ediyor: 'İsrail'i ateşkese zorlayın' çağrısı

7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye saldırıları 22. günde de sürüyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybederken ateşkes beklentisine rağmen İsrail ordusu saldırılarına ara vermiyor. İsrail güçleri, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu.

İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

Öte yandan, Filistinli Gazeteciler Sendikası, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük "katliam" yapabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın gazeteciyi, ailelerinden de onlarca kişiyi öldürdüğüne ve onlarca basın kurumunu hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun, gazetecilerin, işlenen suçları dünyaya duyurmasına engel olmak için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme çağrısı yapıldı.

"Ateşkese zorlayın" çağrısı

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ebu Rudeyne, "120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, "dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını" istedi.

Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

"150 yer altı hedefi vuruldu"

İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.

ABD: Gazze için kırmızı çizgiler koymuyoruz

Basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'yle ilgili gelişmelere değinerek, "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kirby, çatışmaların başından beri İsrail ile iletişim halinde olduklarını aktararak, "Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

Son durum

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.