Bondi Plajı saldırganlarının aylarca hazırlık yaptığı ortaya çıktı: El yapımı bomba da hazırlamışlar

Avustralya polisi, Sidney’in ünlü Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka kutlamasına katılanlara saldırıp 15 kişiyi öldüren iki silahlı saldırganın, patlamayan el yapımı patlayıcılar da kullandığını açıkladı.

Bu bilgi, saldırganlardan hayatta kalan 24 yaşındaki Naveed Akram’ın pazartesi günü Sidney’deki bir hastaneden video bağlantısıyla mahkemeye çıkarılmasının ardından, polis tarafından hazırlanan olay dosyasının kamuoyuyla paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Euronews'in haberine göre Avustralya Yayın Kurumu ABC, polis belgelerine dayandırdığı haberinde, baba ve oğlun Sidney dışındaki New South Wales kırsalında "ateşli silah eğitimi" aldıklarını ve saldırıyı aylar boyunca planladıklarını bildirdi.

Kamu yayıncısı ayrıca, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülen 50 yaşındaki babanın, saldırıya dair "gerekçelerini" anlattığı bir video kaydettiğini aktardı.

Polis, saldırganların IŞİD'e bağlılık yemini ettiklerini, araçlarında örgüte ait bayrakların yanı sıra en az iki el yapımı patlayıcı bulunduğunu açıkladı.

Komadan uyanmasının ardından Naveed Akram’a 15 cinayet, yaralı kurtulanlara yönelik 40 kez öldürme kastıyla yaralama ve bir terör eylemi gerçekleştirme suçu da dahil olmak üzere toplam 59 ayrı suçlama yöneltildi.

Ne oldu?

Naveed Akram ve 50 yaşındaki babası Sajid Akram’ın, Bondi Plajı'nda sekiz gün süren Hanuka Bayramı’nın başlangıcı için düzenlenen etkinliğe saldırmıştı. Saldırı, 1996’da Tazmanya’da 35 kişinin öldürüldüğü katliamdan bu yana Avustralya’daki en ölümcül silahlı saldırı olarak kayda geçti.

Avustralya, yaklaşık 30 yıl önceki katliamın ardından dünyanın en sıkı silah kontrol yasalarından bazılarını yürürlüğe koymuştu. Buna rağmen New South Wales eyalet yönetimi, pazartesi günü parlamentoya silah sahipliğini daha da sınırlayan yeni yasa tasarıları sundu.

Avustralya’da silah yasaları sıkılaşıyor

Yeni düzenlemelere göre, silah ruhsatı alabilmek için Avustralya vatandaşlığı şartı getirilecek ve çiftçiler gibi bazı istisnalar dışında, bireylerin sahip olabileceği silah sayısı dörde sınırlandırılacak.

New South Wales Başbakanı Chris Minns, pazartesi günü Sidney’de yaptığı açıklamada, “Bu yasa, terör sembollerinin kamuya açık şekilde sergilenmesini yasaklıyor, şiddeti ve şiddete teşviki suç sayıyor ve kamuya açık toplantılarda polise daha güçlü yetkiler veriyor” dedi.

Minns, “Ayrıca ülkedeki en sert silah reformlarını hayata geçiriyoruz. Yüksek riskli silahlara erişimi kısıtlıyor, ruhsatlandırma, depolama ve denetim rejimlerini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yasaların hem parlamentoda hem de kamuoyunda tepkiyle karşılanacağını kabul eden Minns, “Önerdiğimiz bazı önlemler için ‘fazla ileri gittiniz’ diyenler oldu. Ancak bu değişikliklerin New South Wales halkının güvenliği için hayati önemde olduğuna inanıyorum” dedi.