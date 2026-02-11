Borç yüküne dayanamadı: 80 yıllık lunapark kapanma sürecinde

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Disney ve Universal gibi dev tema parkı işletmecileri yüksek ziyaretçi sayılarını korumayı başarırken, daha küçük ölçekli eğlence parkları ve temalı oteller artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor.

ABD merkezli Six Flags, 2025 yılı sonunda 1,2 milyar doları aşan zarar açıklamasının ardından Kuzey Amerika’daki “düşük performans gösteren” bazı parklarını kapatma planını duyurdu. Şirket, Maryland’de bulunan bir parkını Kasım 2025’te kapatmıştı.

Yeni yılın başında ise Pennsylvania’daki Dutch Wonderland ziyaretçilerine hizmet veren Cartoon Network Hotel, Covid-19 pandemisine uzanan mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerine son verdi.

80 yıllık Brean Theme Park tasfiye sürecinde

İngiltere’nin Somerset bölgesindeki sahil kasabası Brean’de 1946’dan bu yana faaliyet gösteren Brean Theme Park da kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Başlangıçta Bristol Kanalı kıyılarına gelen ziyaretçiler için bir kamp alanı olarak kurulan tesis, 1970’li yıllarda lunapark konseptine dönüştürüldü. Ücretsiz giriş modeliyle (ziyaretçiler yalnızca binmek istedikleri oyuncaklar için ödeme yapıyordu) yerel halk arasında popüler hale gelen parkta 40’tan fazla eğlence ünitesi bulunuyordu.

Yaz sezonu için mart ayında açılmaya hazırlanan işletme, 4 Şubat’ta “tasfiye kararı” aldığını duyurdu. Şirketin ocak ayı sonunda ticari faaliyetlerini durdurduğu ve son dakika bir yatırım ya da kurtarma planı gerçekleşmezse önümüzdeki haftalarda tamamen kapanacağı bildirildi.

Yerel duyuruda, şirketin “gönüllü olarak tasfiye edileceği” ifade edildi.

Oksijen'in haberine göre tasfiye süreci, Hazlewoods LLP’den iflas hukuku uzmanı Nicholas Stafford tarafından yürütülüyor. Sürecin amacı, alacaklıların ve hissedarların zararlarının bir kısmını telafi etmek.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ziyaretçi sayıları Covid-19 pandemisi sırasında ciddi şekilde düştü ve bu dönemde oluşan borç yükü parkın mali yapısını kalıcı biçimde zayıflattı.

Bölge ekonomisine darbe

Brean Theme Park’ın kapanması, Somerset bölgesi ile Gloucester ve Bristol gibi yakın şehirlerden gelen tatilciler için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Parkın, Brean Unity Holidays, Brean Splash, Brean Play ve Brean Gym gibi tesisleri işleten Unity Holidays şirketinden arazi kiraladığı belirtildi. Daily Express’in aktardığına göre söz konusu diğer tesisler 2026 yaz sezonunda faaliyetlerine devam edecek.

Öte yandan artan maliyetler, pandemi sonrası borç yükü ve değişen tüketici alışkanlıkları, özellikle bağımsız ve orta ölçekli eğlence parkları için sürdürülebilirliği giderek daha zor hale getiriyor.