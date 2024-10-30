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Borrell, İsrail'in Gazze'deki Beyt Lahiya'ya yönelik saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu belirterek, İsrail'in Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi
AA
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Borrell, İsrail'in Gazze'deki Beyt Lahiya'ya yönelik saldırısını kınadı
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Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Lahiya'dan gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu belirterek, saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Borrell'den İsrail'e kınama

Saldırıyı kınadığını aktaran Borrell, "Orantılılık ve sivillerin korunması ilkeleri acımasızca göz ardı edilmeye devam ediyor. Bunu kınamaktan ve hesap verebilirlik çağrısında bulunmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait, yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı 5 katlı bir binayı bombaladığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

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