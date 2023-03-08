Boşandığı eşine ev işleri için 205 bin euro tazminat ödeyecek

İspanyol mahkemesi, 25 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı alan karı kocanın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, yaptığı ücretsiz ev işleri için kocanın eşine yaklaşık 205 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Ülkede bir iş insanının boşandığı eşine evlilikleri boyunca 25 yıl boyunca para ödemediği için tazminat ödemesine hükmetti. Ivana Moral adlı kadının kocası, rekor boşanma anlaşmasına göre kendisine 204 bin 624 euro ödeyecek.

iNews'in haberine göre, İspanya'nın güneyindeki Velez-Malaga'daki mahkemede görev yapan Yargıç Laura Ruiz Alaminos, bu rakamı çiftin evlilikleri boyunca aldıkları yıllık asgari ücrete göre hesapladı. Evlilikten 2 kızı olan kadının, evliliği boyunca neredeyse tüm zamanını ailesine bakarak ve ev hanımı olarak çalışarak geçirdiği belirtiliyor.

Tazminat ödemesine karar verilen koca ayrıca, eşine ayda 500 euro tutarında emekli maaşı ve 2 çocuğu 1000 sterlin nafaka ödeyecek.