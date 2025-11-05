  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var
Takip Et

Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var
Takip Et

Yerel medyadaki haberlere göre, akşam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var - Resim : 1Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken, yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Yangın kontrol altına alındı

Ekipler, kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bosna Hersek’te huzurevini alevler sardı: Çok sayıda can kaybı var - Resim : 2

Manisa’ya 35 bin metreküplük gölet: Üreticiye sulama, ormana yangın güvencesiManisa’ya 35 bin metreküplük gölet: Üreticiye sulama, ormana yangın güvencesiEkonomi

 

Dünya
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum: İki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum
Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı nereli, kaç yaşında?
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani kimdir?
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak
Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak