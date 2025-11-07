Bosna Hersek’teki huzurevi alevlere teslim oldu: Can kaybı 13'e yükseldi

Yerel yetkililer, 4 Kasım akşamı şehirdeki huzurevinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Yaralıların tedavisi devam ediyor

Hayatını kaybedenlerden 11'inin otopsilerinin yapıldığı, yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bosna Hersek'teki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nda ve özel bir statüye sahip Brcko Bölgesi'nde yas ilan edilirken devlet düzeyinde ise Bakanlar Konseyi toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yas kararı alınamadı.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da meydana gelen yangında 40'a yakın kişi yaralanmıştı.