  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bosna Hersek’teki huzurevi alevlere teslim oldu: Can kaybı 13'e yükseldi
Takip Et

Bosna Hersek’teki huzurevi alevlere teslim oldu: Can kaybı 13'e yükseldi

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bosna Hersek’teki huzurevi alevlere teslim oldu: Can kaybı 13'e yükseldi
Takip Et

Yerel yetkililer, 4 Kasım akşamı şehirdeki huzurevinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Yaralıların tedavisi devam ediyor

Hayatını kaybedenlerden 11'inin otopsilerinin yapıldığı, yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Bosna Hersek'teki iki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nda ve özel bir statüye sahip Brcko Bölgesi'nde yas ilan edilirken devlet düzeyinde ise Bakanlar Konseyi toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yas kararı alınamadı.

Bosna Hersek'in Tuzla kentindeki huzurevinde 4 Kasım'da meydana gelen yangında 40'a yakın kişi yaralanmıştı.

UAC, Rus ordusuna yeni Su-34 Filosu teslim ettiUAC, Rus ordusuna yeni Su-34 Filosu teslim ettiSavunma Sanayi

 

Dünya
Senato, Trump yönetiminin Venezuela müdahalesini sınırlayan teklifini reddetti
Senato, Trump yönetiminin Venezuela müdahalesini sınırlayan teklifini reddetti
ABD: Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu
ABD: Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen tekne vuruldu
ABD’nin Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı
ABD’nin Kongre Bütçe Ofisi siber saldırıya uğradı
ABD'de hükümet kapalı: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABD'de hükümet kapalı: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladı
ABD, İran üzerinden Hizbullah’a finansman sağlayan kişilere yaptırım uyguladı
Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak