Bosna'da sel ve heyelan 16 can aldı

Bosna-Hersek'te kasaba ve köylere ulaşım kesilirken, bazı yerleşim yerlerindeki evlerin tamamen sular altında kaldığı bildirildi.

Mostar ile başkent Saraybosna arasındaki ana yol üzerinde, yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğuda bulunan Jablanica kasabasının çevresinde büyük sel baskınları yaşandı. Çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirilirken, olağanüstü hal ilan edildi.

Kalkınma Bakanı Vojin Mijatovic, "ülkenin korkunç bir felakete tanık olduğunu" belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Yollar kapandı

Gece boyunca süren fırtınanın ardından nehirler taşarken, hava fotoğraflarında birçok kasaba ve köyün sular altında kaldığı görüldü. Yollar, köprüler ve demiryolları yıkıldı.

Taşkının sadece Bosna ile sınırlı kalmadığı, komşu Karadağ'da da yolların sular altında kaldığı ve Komarnica köyünün ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Hırvatistan'daki bazı nehirlerde de su seviyeleri yükselirken, Zagreb yetkilileri, Karlovac kentinde Kupa Nehri yakınındaki bölgelerin çoğunun su altında kalma riski olduğunu bildirdi.