Bosna'nın savaş sonrası 30 yılda ekonomisinde değişim anlatıldı

Dünya Bankası'nın alt kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 22 Temmuz-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen "Bölgesel Forum"da bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bu etkinliklerden biri de Bosna Savaşı'ndan bu yana Bosna Hersek'in yeniden inşası, ekonomik yolculuğu ve alınan mesafe ile IDA’yla ortaklığın anlatımı oldu.

Euronews haberine göre, IDA, Dünya Bankası'nın düşük ve alt-orta gelirli ülkelere finansman ve kalkınma desteği sağlayan alt kuruluşu olurken, bu ülkelerin fonlanarak yeniden inşası, yatırımlar gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

IDA, 1960 yılından bu yana 115 ülkeye, düşük faizli krediler ve hibeler yoluyla 533 milyar dolar fon dağıttı. Kurulu, ekonomik verimsizliği, siyasi çalkantıları ve çatışmaları nedeniyle yetersiz kaynaklara sahip olan ülkelerin uygun maliyetli finansmana erişebilmelerini sağlıyor.

Etkinlikte uzun süredir IDA tarafından finanse edilen, Bosna Hersek ele alındı.

Bosna, savaştan ağır yaralarla çıktı

Bosna Hersek, 1992-1995 yıllarındaki savaştan büyük zarar görürken, savaştan sonra dahi Bosna ekonomisi iyiye gitmedi.

Savaş sonrası ülkenin nüfusunun çoğu yardıma muhtaç olurken, hizmet ve temel altyapısı tahrip edilmiş ve kullanım dışı kalmıştı. Ülkede tarlalarda mayınlar bulunurken, Bosna'nın yeniden inşası çok "karmaşık bir görev" oldu.

Bosna ekonomisi 1995'in sonlarında, savaş öncesine göre yüzde 10-30 oranında küçülmüş, gayri safi yurt içi hasılasında da yüzde 20 oranında kayıp oluşmuştu. Ülkede kişi başına düşen gelir 460 euro olurken, her yerde görülen asker ve polis kontrol noktaları ekonomik toparlanmayı da engelliyordu.

Bosna, IDA başta olmak üzere önemli ölçüde dış yardıma bağımlı hale gelmişti.

IDA, Bosna Hersek'te neler yaptı?

IDA, Bosna Hersek ve Dünya Bankası ortaklığı 30'uncu yılını kutlarken, "Çatışma sonrası yeniden yapılanma, sürdürülebilir barış ve kalkınmaya doğru bir yolculuk" başlıklı bir rapor yayımlandı.

IDA'nın Bosna Hersek'e yaptığı temel yardımlardan ilki, ülkenin kültürel mirası olarak görülen Mostar Köprüsü'nün yeniden inşası olurken, Bosna Hersek Akademik Topluluğu Üyesi Dr. Rajko Tomas, IDA'nın hazırladığı raporda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası uzmanları kısa bir süre içerisinde Bosna Hersek genelinde güven kazanmış, yeniden yapılanma, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, reformların uygulanması ve geleceğin tasavvur edilmesi gibi ülkedeki sıradan insanların arzuladığı konuları ele almıştır. İşte tam da bu nedenle Dünya Bankası, Bosna Hersek'in her yerinde güvenilir bir ortak olarak görülmüştür."

IDA, 1996 yılından bu yana Bosna Hersek'e 2,8 milyar dolardan daha fazla yatırım yaptı. Ülkenin sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçişi de sağlandı.

Dünya Bankası Grubu İcra Direktörü eski danışmanı Monique Koning raporda, "Savaştan sonra Bosna Hersek'te özel sektör yatırımlarını artırmak, ekonomiyi canlandırmak ve istihdam yaratmak için 'barış' çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

GSYİH 3 kat, ihracat 10 kat arttı

IDA, ülkede özel sektörün yeniden istikrara kavuşmasında, büyümesinde ve yabancı yatırımların çekilmesinde önemli rol oynarken, ulaşım, atık yönetimi, konut, altyapı, enerji üretimi, su temini, kara mayınlarının temizlenmesi, tarımın geliştirilmesi gibi ekonomik ve sivil hizmetlerin ilerleyişiyle de GSYİH'nın üç katına çıktığını, ihracatın 10 kat arttığını, sosyal ve ekonomik iyileşmelerin görüldüğünü açıkladı.

Ayrıca Dünya Bankası, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılımını da desteklerken, raporda, "Bosna Hersek'in AB'ye katılmaya karar vermesiyle birlikte, entegrasyon sürecinin desteklenmesi, Dünya Bankası'nın ortaklık stratejilerinin ve projelerinin ana teması haline gelmiştir” denildi.