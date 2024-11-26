Böyle iş ilanı görülmedi! İlk yıl maaş ödenmeyecek, işe alınan kişi şirkete para ödeyecek

Hindistan'daki teslimat uygulaması Zomato'nun CEO'su Deepinder Goyal, sosyal medyada personel şefi arayışında olduğunu duyurdu. Fakat ilginç olan ilanda yer alan şartlardı. İş ilanında yer alan bilgilere göre bu kişiye ilk yıl Zomato tarafından maaş ödenmeyecek ve kabul edilecke olan aday bu iş için şirkete 2 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 23 bin 670 dolar) ödeyecek.

"Bu sadece filtre, fırsatı takdir etme gücüne sahip insanları bulmak için"

Paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

CNBC-e'nin haberine göre Zomato CEO'su Goyal, paylaşımında ücretin kendi STK'sı Feeding India'ya bağışlanacağını belirterek, bu rolün bir yönetim kursundan "10 kat daha fazla öğrenme" sağlayacak "hızlı öğrenme programı" olduğunu söyledi.

Ancak Perşembe akşamı yaptığı yeni bir güncellemede Goyal, ücret ödeme zorunluluğunun sadece bir hile olduğunu açıkladı. Goyal, bunun "sadece bir filtre olduğunu, fırsatı takdir etme gücüne sahip insanları bulmak için" bu detayın verildiğini söyledi.

18 binden fazla başvuru yapıldı

Başvuruların kapanmasından sadece 24 saat önce ilana 18 binden fazla başvuru yapıldı.

Goyal, güncellenen gönderisinde bu filtrenin tekrarlanmayacağını söyledi ve "Umarım 'iş bulmak için şirkete ödeme yapmak bu dünyada bir norm haline gelmez - bu hoş değil," dedi.

Goyal, "Piyasa fiyatından daha fazla ödeme yapmanın, böylece paranın harika bir işin önüne geçmemesi gerektiğine" inandığını da ekledi.