BP’de kritik tercih: Şirket ihtiyacı olan başkan yerine istediği ismi seçti

İngiliz enerji şirketi BP, yönetim kurulunun başına Ian Tyler’ı kalıcı olarak getirdi. Tyler, eski başkan Albert Manifold’un görevden ayrılmasının ardından mayıs ayından bu yana geçici başkanlık görevini yürütüyordu. Şirket, kapsamlı bir arama sürecinin ardından Tyler’ın görevini kalıcı hale getirdi.

Karar, üst yönetimde art arda yaşanan değişikliklerin ardından BP’nin daha istikrarlı bir yönetim yapısına geçme arayışını öne çıkardı.

Ian Tyler artık kalıcı başkan

Tyler, BP yönetim kuruluna Nisan 2025’te bağımsız yönetici olarak katıldı. Albert Manifold’un görevden ayrılmasının ardından 26 Mayıs 2026’da geçici başkanlık görevini üstlendi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Tyler, başkanlık görevi için gerçekleştirilen ve hem şirket içinden hem de dışarıdan adayların değerlendirildiği arama sürecinin ardından kalıcı olarak seçildi. Görevi hemen devraldı.

Tyler’ın kariyerinde enerji, doğal kaynaklar ve mühendislik alanındaki şirketlerde yöneticilik ve yönetim kurulu görevleri bulunuyor. Daha önce Balfour Beatty’nin üst yöneticiliğini yapan Tyler, halen Grafton Group’un başkanlığını yürütüyor ve Anglo American’da kıdemli bağımsız yönetici olarak görev yapıyor.



BP’de yönetim değişiklikleri hız kesmedi

Tyler’ın kalıcı başkan olarak atanması, BP’nin son dönemde yaşadığı yönetim değişikliklerinin ardından geldi. Albert Manifold, başkanlık görevine başladıktan sekiz aydan kısa süre sonra görevden alınmıştı. BP, o dönemde kararın yönetim standartları, gözetim ve davranışla ilgili ciddi endişelerin ardından alındığını açıklamıştı. Manifold ise şirketin açıklamasına itiraz etmişti. Bu gelişmenin ardından Tyler geçici başkan olarak görevlendirilmişti.

Şirket istikrarı öne çıkarıyor

Tyler’ın kalıcı göreve getirilmesi, BP açısından yönetim kurulunda sürekliliğin korunması anlamına geliyor. Financial Times’ın değerlendirmesine göre şirket, son dönemde iki üst yöneticisini ve iki yönetim kurulu başkanını kısa aralıklarla kaybetmesinin ardından daha düşük riskli bir tercih yaptı. Tyler’ın farklı şirketlerin yönetim kurullarındaki geniş deneyimi, bu tercihin arkasındaki önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Amanda Blanc görevden ayrılacak

BP’nin kıdemli bağımsız yöneticisi Amanda Blanc da yönetim kurulundan ayrılma planını açıkladı. Blanc, 2027’de yapılacak yıllık genel kurul toplantısında yeniden aday olmayacağını ve yerine yeni bir kıdemli bağımsız yönetici bulunmasının ardından görevini bırakacağını duyurdu. Blanc, Tyler’ın atanmasına yönelik yürütülen başkanlık arama sürecini de yöneten isimdi.



Tyler’ın önünde önemli görevler var

Yeni başkanın önündeki temel görevlerden biri, BP’nin yönetim yapısını güçlendirmek ve şirketin stratejik önceliklerine destek vermek olacak. Tyler, şirket yönetim kurulunun gelişimine liderlik edeceğini, gerekli deneyim ve yetkinliklerin oluşturulmasına odaklanacağını ve hissedarlarla düzenli ve şeffaf iletişim kurulmasını sağlayacağını açıkladı. BP böylece son dönemdeki yönetim krizlerinin ardından yeni başkanıyla birlikte daha istikrarlı bir döneme geçmeyi hedefliyor.