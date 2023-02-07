BP'den 114 yılın en yüksek kârı

İngiliz enerji şirketi BP'den yapılan açıklamada, artan enerji fiyatlarının etkisiyle ülkede enerji fiyatlarının geçen yıl sonunda bir önceki yılda kaydedilen 12,8 milyar dolardan 27,7 milyar dolar seviyesine yükseldiği bildirildi.

Buna göre, geçen yıl itibarıyla şirketin toplam karı son 114 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney, şirketin, yeşil enerjiye geçişini sürdürürken dünyanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi de sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, BP’nin toplam gelirlerinde İngiltere’nin payının yüzde 10’un altında olduğu, bu nedenle İngiliz hazinesine geçen yılki gelirlerden toplam 2,2 milyar doların ek vergi olarak ödeneceği kaydedildi.

İngiliz hükümeti daha önce ülkede faaliyet gösteren enerji şirketlerinin karlarından bir kereye mahsus olmak üzere ek vergi alınması kararı vermiş, önce yüzde 25 olarak planlanan bu ek vergi enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle daha sonra yüzde 35 seviyesine çıkarılmıştı.