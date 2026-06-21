Breaking Bad dizisinin yıldızı Amerikalı ünlü aktör Müslüman oldu

“Breaking Bad” dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle dünya çapında tanınan ABD’li oyuncu Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada İslamiyet’i kabul etti.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Esposito’nun kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurdu.

Al-Sheikh, paylaşımında Esposito’nun Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini aktardı. Paylaşımda ayrıca Esposito’nun film ekibi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte camide cemaatle namaz kıldığı anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Ünlü oyuncu Esposito’nun Riyad’daki ziyaretinin nedeni belli oldu

Esposito’nun Suudi Arabistan’da bulunma nedeni, ülke tarafından desteklenen büyük bütçeli aksiyon filmi “7 Dogs”un çekimleri olarak açıklandı. Ünlü oyuncunun çekimler kapsamında bir süredir Riyad’da bulunduğu belirtildi.

40 yıllık kariyerin zirvesi

40 yılı aşkın süredir sinema, televizyon ve tiyatro alanında aktif olan Esposito, “Breaking Bad” dizisindeki Gustavo Fring karakteriyle uluslararası tanınırlık kazandı. Oyuncu, aynı karakterle “Better Call Saul” dizisinde de yer aldı.