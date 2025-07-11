Brezilya 2025 GSYH büyüme tahminini yükseltti

Brezilya Maliye Bakanlığı bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yükseltirken, merkez bankasının sıkı para politikası karşısında 2026 yılında hafif bir yavaşlama öngörüyor.

Bakanlığın ekonomi politikası sekreterliği, mayıs ayında yüzde 2,4 olan 2025 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,5'e çıkardı. 2026 yılı için tahmin ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e revize edildi.

Hükümet, yeni tahminlerin ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu hafta başında açıklanan Brezilya mallarına yönelik yüzde 50'lik gümrük vergisini hesaba katmadığını belirtirken, bunun etkilerinin sınırlı olacağını kaydetti.

Maliye Bakanlığı, "Bazı imalat sektörleri özellikle etkilenebilecek olsa da, tarifelerin etkisi 2025 büyümesi üzerinde çok az önemli olma eğilimindedir" dedi