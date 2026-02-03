Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: BM’yi bir kadının yönetme vakti geldi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler'in gelecekteki liderlik yapısına ve Michelle Bachelet'nin adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

“Brezilya, Michelle Bachelet'nın BM Genel Sekreterliği adaylığını desteklemekten büyük onur duyuyor"

Örgütün tarihinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirten Lula da Silva, “Brezilya, Michelle Bachelet'nın BM Genel Sekreterliği adaylığını desteklemekten büyük onur duyuyor. Seksen yıllık bir tarihin ardından, örgütün nihayet bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Bachelet'nin kariyerindeki ilkleri ve liderlik özelliklerini sıralayan Lula da Silva, “Bachelet'nin kariyeri, öncü ruhuyla öne çıkmaktadır. Şili'de iki kez devlet başkanlığı yapan ilk kadın ve ülkesinde Savunma ile Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlenen ilk kadındır. BM sistemi içinde, BM Kadın Birimi'nin kurulmasında ve güçlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Bachelet'nin uluslararası yetkinliğine vurgu yaparak açıklamasını “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak en savunmasızları korumak için çalışmıştır. Deneyimi ve çok taraflılığa olan bağlılığı, onu çatışma, eşitsizlik ve demokratik gerilemelerle dolu uluslararası bir ortamda BM'ye liderlik etmeye yetkin kılıyor” sözleriyle tamamladı.