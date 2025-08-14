  1. Ekonomim
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan ABD'ye insan hakları tepkisi

ABD'nin ülkesine yönelik insan hakları raporundaki ifadelerine tepki gösteren Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Brezilya'da hiç kimse insan haklarına saygısızlık etmiyor." ifadesini kaydetti.

Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan ve ülkesindeki insan hakları durumunun kötüleştiği raporuna tepki gösterdi.

Washington'un Brezilyalıların iç meselelerine ilişkin iddialarının uydurma olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Amerikalı dostlarımız, ne zaman biriyle kavga etmeye karar verseler, savaşmak istedikleri kişiler hakkında 'şeytan' imajı yaratmaya çalışıyor. Brezilya'da hiç kimse insan haklarına saygısızlık etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Brezilya, Anayasa’yı savunan bağımsız bir yargıya sahip"

Lula da Silva, hükümetinin hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemediğini, Brezilya’nın Anayasa’yı savunan bağımsız bir yargıya sahip olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda, Brezilya yargısının ifade özgürlüğü ve internet özgürlüğünü orantısız şekilde kısıtladığı, özellikle sosyal medya platformu X’in geçici olarak engellenmesinin "bir taciz vakası" olduğu iddia edilmişti.

Washington, Lula da Silva yönetiminin demokratik tartışma ortamını zayıflattığını, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri de dahil bazı grupların ifade özgürlüğünü baskıladığını ve insan hakları ihlallerine karışan yetkililerin cezalandırılmasında ciddi eksiklikler bulunduğunu öne sürmüştü.

