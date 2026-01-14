Brezilya lideri Lula da Silva, Portekiz Başbakanı Montenegro ile görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çok taraflılık ve işbirliği vurgusu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, MERCOSUR-Birlik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanması ve 17 Ocak'ta imzalanmasını görüştüklerini belirten Lula da Silva, "Her iki bloğun da aldığı bu kararın, çok taraflılığı ve serbest ticareti savunmada çok önemli bir jest olduğunu, bu tarihi anda büyük siyasi öneme sahip olduğunu ve uygulanması için birlikte çalışacağımızı kabul ediyoruz." dedi.

Lula da Silva, Venezuela'daki durumu ve Güney Amerika ile Karayipler'in bir barış bölgesi olarak korunmasının öneminin de ele alındığını aktardı.