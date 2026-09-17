Brezilya Merkez Bankası faiz indirdi: Selic yüzde 13,75’e çekildi

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Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Komitesi (Copom), politika faizinde indirime gitti. Böylece yıllık Selic faiz oranı yüzde 13,75 seviyesine çekildi. Karar, komite üyelerinin tamamının onayıyla alındı.

Ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali

Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde, son göstergelerin ekonomik faaliyetlerde kademeli bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Özellikle döngüsel sektörlerdeki hareketliliğin zayıfladığına dikkat çekilirken, iş gücü piyasasının ise sıkı görünümünü koruduğu ifade edildi.

Enflasyon hedefin üzerinde

Faiz indiriminin ardından Brezilya'da enflasyon görünümü de para politikasının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Manşet ve çekirdek enflasyon göstergeleri tolerans aralığının üst sınırının altında bulunsa da enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği bildirildi.

Enflasyon beklentileri yükseliyor

Focus anketine göre Brezilya'da 2026 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 4,9, 2027 yılı için ise yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Her iki beklentinin de enflasyon hedefinin üzerinde bulunduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın 2028'in ilk çeyreğine ilişkin enflasyon projeksiyonu ise referans senaryoda yüzde 3,2 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası risklere dikkat çekti

Copom, enflasyon görünümüne ilişkin hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler bulunduğuna işaret etti. Enflasyon beklentilerinin uzun süre hedefe bağlanamaması, hizmet fiyatlarındaki direnç ve iç-dış ekonomi politikalarının yaratabileceği etkiler yukarı yönlü riskler arasında sıralandı.

Yurt içi ekonomik aktivitede daha güçlü bir yavaşlama, küresel ekonomide daha sert bir gerileme ve emtia fiyatlarındaki düşüş ise aşağı yönlü riskler olarak değerlendirildi.

Para politikasında temkinli mesaj

Copom, gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini ve para politikasının yeterince sıkı tutulacağını belirtti. Komite, bu yaklaşımın enflasyonun hedefe doğru ilerlemesini destekleyeceğini ifade etti.