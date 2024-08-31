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Brezilya, X'e erişim engeli getirdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkeye yasal temsilci atamadığı gerekçesiyle X platformuna erişim engeli kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Brezilya, X'e erişim engeli getirdi
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasakladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararla ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı aktarılan açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Elon Musk'tan tepki

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermiş, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurmuştu.

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