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Brezilya'da bir uçak daha düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın batısında, küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Brezilya'da bir uçak daha düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.

Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.

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