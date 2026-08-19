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Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Parana eyaletinde bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 kişi hayatını kaybetti
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Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletindeki BR-373 kara yolunda minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne ait minibüste olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, ilk bilgilere göre kamyonun karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı belirtiliyor.

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